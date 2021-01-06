30歲女星方志友當年參加《超級星光大道》出道，「畢業」後投入演員身分，2015年她突然閃電宣布結婚，對象是大她1歲的男星楊銘威，男方還被起底家裡開「杭州小籠湯包」，私下可說是餐飲界少東。最近方志友受訪，分享當年帶球嫁進楊家後，隔天公公對她說一句話，讓她淚崩。

方志友6年前爆出雙喜臨門，和男友楊銘威懷有愛的結晶將登記結婚，讓許多粉絲十分驚訝。媒體後來起底，楊銘威家境富裕，經營被稱為「庶民鼎泰豐」的杭州小籠湯包，營業已有23年，主打「鼎泰豐的實力，三六九的口味，路邊攤的價格」，不僅常見到許多饕客排隊，也有日本觀光客遠道而來朝聖。

方志友和楊銘威生下一女後，2017年又生一子。（圖／中時資料照片）

方志友和楊銘威生下女兒Mia後，2017年11月又生下兒子，湊成「好」字，去年4月，方志友則被爆料和同劇組演員吳念軒過從甚密，兩人還被行車紀錄器錄下對話，疑一起去洗車，方志友竟開口說：「我們現在在車子裡幹什麼，沒人看得到」，方志友後來致歉，強調是烏龍緋聞，更開玩笑說覺得委屈，稱之後遇到吳念軒時，「他是該好好跟我道歉」。

挺過烏龍八卦後，方志友和老公重修舊好，最近她接受《ETtoday星光雲》談到當年「補票結婚」，感恩夫家的包容跟疼愛，新婚第一天公公對她說：「妳就是家中女主人」，讓她相當感動，甚至泛淚，這陣子她忙拍戲，更感謝公公常幫忙照顧小孩，讓她有能力去工作，不用擔心找新保母的磨合期，大讚「家人真的很完美」。

(中時新聞網)