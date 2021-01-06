全球疫情嚴峻，新北市長侯友宜6日表示，中央認為這波疫情還要觀察到二月，他呼籲除公部門的活動，民間舉辦的活動群聚活動能取消或延辦，另宮廟慶典也要縮小規模，還有室內聚餐能停辦就停辦，不能停辦就延期，「拜託大家把防疫擺在最優先。」

侯友宜說，全球疫情嚴峻，美國、英國、巴西、印度疫情持續上升，日本也採取更嚴格鎖國政策，回到台灣本國國籍民眾會越來越多，中央採取更嚴格措施是正確的。

侯友宜說，希望在元月底前，沒法掌控實名制與人潮，大型群聚活動能停辦就停辦，不能停辦就延辦，另外室內沒有必要的共餐飲食，也是能避免就避免。

侯友宜說， 過年前有很多群聚聚餐，因無法戴口罩，辦了反而增加風險， 不如就延到春節以後，畢竟十桌、五桌以上，確實有一定數量，這段時間必須調整生活型態，面臨新的挑戰。

侯友宜也要求，所有局處要全盤檢視元月份到元宵節這段時間所有的活動，包括民間辦的活動，區公所要適時提醒，另外宮廟活動現在也要趕快預做準備，如果疫情大幅上升，宮廟要彈性調整，繞境祈福活動要縮小規模。

另這段時間，公所也要與所有老街商圈、風景區溝通，不管是室內、室外活動都要給予關心，希望春節前，把防疫擺在前面。

(中時 )