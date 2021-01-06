辱罵女外送員的富王鴨肉店又爆新爭議，繼前天創立新粉專竟盜用一名正妹被偷賣掉的寵物鴨照片，引發網友砲轟後，發道歉文竟將鴨子照改成黑白照，而今富王鴨肉店再發文向尋找寵物鴨的正妹道歉，且貼出一鍋鴨肉說「不應在妳的鴨肉上灑鹽」，超扯行徑引燃網友怒火，許多人忍不住痛批，一點誠意都沒有，好好道歉很難？

富王鴨肉店今（6日）在臉書粉專發文向一名正妹鴨主道歉，指出未經同意用鴨主的寵物鴨照，也不清楚鴨鴨對主人的重要性與事情經過，一夜輾轉難眠掛心此事，覺得自己不該又造成鴨主的傷害，並表示「不應在妳的鴨肉上灑鹽，希望妳能原諒，也望您的鴨鴨能早日返回您身邊。」但該貼文卻附上一鍋鴨肉的照片，讓不少網友越看越生氣。

富王鴨肉店4日發道歉啟事，卻PO出鴨子的黑白照，讓網友越看越生氣，又再度以留言灌爆。（圖／翻攝自臉書粉專「新富王鴨肉專賣店」）

不少憤怒的網友紛紛留言痛批，「這篇道歉文才叫灑鹽」、「一點誠意都沒有」、「人家的寵物鴨不見，結果你先貼黑白照，現在直接在鴨肉撒鹽，覺得你還是先不要說話比較好」、「所以外送員的道歉呢？而且這個道歉是三小？你們公關這麼狂的嗎？」、「好好道歉很難？」

一名正妹去年12月29日在「爆廢公社公開版」發文，尋找被家人賣掉的寵物鴨，但至今仍未有消息，原本就已經夠難過了，還被富王鴨肉店的粉專盜圖當作大頭貼，該粉專被網友砲轟後，於4日晚間發出首篇道歉文，但卻將鴨子的照片轉為黑白，遭網友質疑是否影射為遺照，超惡劣的行為，也讓鴨主看了痛罵「你他媽有水準嗎？這家店真的可以關門了。」

(中時新聞網)