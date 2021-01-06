陶晶瑩（陶子）和李李仁今（6日）被周刊爆料，讀國中的女兒被檢舉越級打HBL（高中籃球聯賽），因為資格不符被請出場，李李仁卻憤而向對手教練比不雅手勢，李李仁今凌晨親上火線發文道歉，而名嘴楊月娥稍早則對此事件提出看法「怒比中指叫囂當然不好，但我看到的是一個充滿愛的家庭，用心參與孩子的活動」。

今天是李李仁的47歲生日，不過李李仁卻身陷女兒被請出球賽，憤而叫囂、比不雅手勢罵人風波，李李仁透過經紀人道歉後，他今天凌晨則再發文道歉「在這裡很誠心的說聲對不起！我快50歲了，但我的情緒管控還是停留在25歲！」李李仁雖然沒明說是哪件事道歉，但不免讓人聯想到是他在女兒球賽比中指的事件。

而名嘴楊月娥稍早則對此事件提出看法，她認為比中指叫囂當然不好「但我看到的是一個充滿愛的家庭，用心參與孩子的活動，用明星光環帶動籃球運動，讓球員的努力被看到」。

楊月娥臉書全文。（圖／取材自楊月娥臉書）

楊月娥指出，明星夫妻也是凡人「犯錯就承認，已拿出勇氣道歉，就收起中指，比個讚吧！」楊月娥進一步提到，她過去也曾比中指表達情緒，結過被扭曲、惡意解讀「給人往我身上潑糞的機會，是我修行不夠呀！」字裡行間滿是無奈。

(中時新聞網)