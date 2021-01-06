網紅T妹行事作風大膽，常分享自己性感火辣照片，臉書累積多達70萬粉絲，不過日前在臉書發布教新手媽媽穿哺乳衣的影片，居然慘遭檢舉導致關閉，讓她不滿砲轟：「祝福那些莫名傷害我的人，你們一定招現世報」。

T妹表示從開Line社團以來，一堆人不理板規狂洗版，後來按規定踢走上千名成員，沒想到此舉竟引發這些人不滿，紛紛檢舉T妹的抖音、臉書、line社團，導致短短兩天時間內，所有的版紛紛關閉，接著提到在臉書發布教導媽媽們穿哺乳衣的影片，並替廠商發的內衣廣告教導如何穿，未料竟遭檢舉違反社群守則，讓她怒斥：「是我的臉太情色，還是你們思維太情色，因為這樣違反社區守則，對女性也太不尊重」。

此外T妹更提到還收到一堆莫名奇妙的檢舉，像是指控她使用大麻毒品之類，對於這些莫須有的控訴，讓她罕見動怒砲轟：「反正你們就是不得好死，現世報，我是無所謂，我只會祝福那些莫名傷害我的人，你們一定招現世報」。

雖然遭檢舉讓經營許久的粉絲團一夕間化為烏有，但她不死心選在1月1日重新創立新的粉絲專頁，希望藉此持續與粉絲保持互動，對此許多人也紛紛留言為她打氣，強調一定會力挺到底。

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(中時新聞網)