為抗議民進黨政府無視多數民意反對堅持開放萊豬進口，由民主監督聯盟召集人黃正忠發起的向日葵運動從12月10日起就在立法院前靜坐抗議，但隨著開放已成定局，黃正忠今天召開記者會宣布結束持續28天的靜坐，表示之後將之後準備到全國22縣市宣傳反萊豬、發動罷免萊豬立委。

黃正忠表示，他之前在申請在立法院旁中山南路的路權於1月6日截止，雖可繼續申請，但休息是為了走更長的路，之後準備到全國22縣市設立服務處、招募志工，宣傳反萊豬、發動罷免萊豬立委。

黃正忠指出，他是高雄人，首波會針對高雄的萊委劉世芳、李崑澤與邱議瑩，第二波將針對台中的陳柏惟，接著會前往雙北，針對指標性萊委，包括吳思瑤和蘇貞昌的女兒蘇巧慧，之後也會一一發起罷免全台的萊委。

黃正忠也說，萊豬議題影響深遠，且民調顯示超過六成民眾反萊豬，卻沒有看到一般民眾大量上街抗議，是因為民進黨已全面掌控五院又擅長扣帽子、鬥爭，打壓不同意見的反對者和媒體，且關中天製造了寒蟬效應，大部分媒體只能配合做出對政府有利的報導，許多企業和個也只好人選擇自掃門前雪，多一事不如少一事。

黃正忠還感慨，他今年將滿65歲，這種年齡本可待在家，但他有使命感，希望拋磚引玉帶動包括年輕人在內更多人站出來。

黃正忠痛批，民進黨政府執政四年多越來越威權，為此他除了提出反萊豬、反關台、反鬥爭「三反」之外，也主張恢復特偵組，揭弊抓真相。

(中時 )