性感女神邱淑貞大女兒沈月，遺傳媽媽超強基因，美貌和身材都相當出色ˋ，更被封為「最美星二代」，近日她幫知名雜誌拍攝寫真，她也在IG分享側拍影片，在沒有濾鏡、修圖的情況下，顏值照樣高到震撼網。

沈月完美繼承媽媽的神仙美貌，且越大越有女人韻味，一直是大眾心中的「最美星二代」之一，近日，她替雜誌拍攝寫真，她也分享花絮影片，只見她坐著讓髮型師用造型，無濾鏡、修圖的情況下，露出絕美側顏，超高顏值震憾不少網友。

沈月替雜誌拍攝寫真，開心PO出側拍影片。(圖／翻攝自沈月IG)

而在她曝光的側拍照，可以看到她的表現力十足，氣場強大完全不輸一般明星，神韻間更有媽媽邱淑貞的影子，令人相當驚豔。之前聖誕節時，沈月也分享一系列美照，穿著紅色吊帶裙的她，爆乳露出深溝，完美襯托出傲人身材。

其實，沈月的美貌吸引不少經紀公司找上門，想邀她進演藝圈，但她卻無意出道，而是想成為一名職業編劇，之前為了替爸爸沈嘉偉解決公司虧損，特地休學到I.T公司，跟著叔叔沈建偉學習，頗有接班人架式。

(中時新聞網)