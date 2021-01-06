美國最高防疫官佛奇今天表示，儘管疫苗接種行動一開始進行得並不順暢，但現已開始加速施打，很快就可以每天至少接種100萬劑。他也警告疫情升溫，接下來數週將相當危險。

疫苗接種速度緩慢讓衛生官員深感挫折，焦急想打疫苗的民眾何嘗不是。接種行動至今已展開3週，但截至今天上午為止，運抵各州的首批供貨僅使用約1/3。

國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇（Anthony Fauci）告訴美聯社：「大型計畫啟動時總不乏小問題，我想，這樣的小問題已經解決。」

他說，接種計畫開始加速，現在每天約可打50萬劑，而隨著假期結束，「開始啟動、有了動力，我想就能達到每天100萬劑，甚至更多」。

佛奇還說，總統當選人拜登（Joe Biden）想在上任100天內達到1億劑，這是「非常實際、重要且做得到的目標」。

佛奇估計，美國要達到「群體免疫」得有7成至8成5人口接受接種；換言之，得有多達2.8億人接種。

佛奇希望能在秋天開始前達此目標。

美國目前累計超過35萬6000人染疫病逝，佛奇表示，接下來數週全國可能又會出現一波感染暴增，「讓事情雪上加霜」。

(中央社)