110學年度高級中等學校藝術才能班特色招生甄選入學各類各區簡章今天公告，2月22日至3月5日術科測驗線上報名暨郵寄郵件，4月10日至11日是美術班及戲劇班術科測驗、4月17日至19日是音樂班及舞蹈班術科測驗。

藝術才能班特色招生甄選入學以分類、分區方式，並分術科測驗及分發作業二階段辦理。各類別術科測驗科目，一、音樂班：主修（樂器）、副修（樂器）、視唱、聽寫、樂理及基礎和聲等5科；二、美術班：素描、水彩、水墨、書法等4科；三、舞蹈班：芭蕾、現代舞、中國舞、即興與創作等4科；四、戲劇班：口語表達、專長表演、創意思維等3科。

教育部表示，分發作業以術科測驗分數及學生志願作為依據，各校並得以國中教育會考評量結果為入學門檻。國中非藝術才能班學生亦可報考，且不受免試就學區限制，但因各分區測驗時間統一，考生僅能向一區（校）報名術科測驗及申請分發。

教育部說，藝術才能班甄選入學，6月7日至11日是分發報名暨郵寄繳件，6月17日至24日是舞蹈班聯合分發學校網路志願選填，7月6日是舞蹈班、戲劇班及各獨招學校公布放榜，7月7日是音樂班及美術班聯合分發學校現場撕榜暨報到。

教育部表示，因應少子化，，各招生學校均於110學年度起逐年調降招生名額；另外舞蹈班也因區域分布等考量，首次改以網路志願選填方式進行分發作業。相關細節可至各類各區主辦學校網站或全國總召學校所設相關專區（http：／／www.tngs.tn.edu.tw／tw110aa／）免費下載簡章查閱。

(中時 )