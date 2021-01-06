前年位於高雄市的日月光半導體Ｋ23廠發生命案，派駐中控室的周姓保全持刀殺死陳姓女同事，他聲稱遭職場霸凌才被迫犯案，但歷審查無證據證明，考量他犯案自首符合減刑規定，依殺人罪將他判刑17年6月定讞。

周男派駐在日月光公司Ｋ23廠任駐衛保全員，他與同事陳姓女子曾因工作事務發生爭執，2019年9月14日晚上7點到隔天上午7點，周男與陳女同組搭配中控室值班，2人再度發生口角爭執，周男利用值班休息時間外出買刀計畫行凶。

15日凌晨4點多，周見陳女在中控室旁的休息室內休息，認為有機可趁取出水果刀，朝陳的左胸部位用力刺入1刀，陳遭刺殺後逃往中控室，然隨即體力不支倒地，周男立即報警坦承持刀刺殺同事。

周男犯後自稱犯罪動機是遭被害人處處針對、職場霸凌，但法官依現存事證即屬無從證明，無由據以作為從輕量刑之考量，不過因他殺人後立即自首，符合減刑要件，將他判刑17年6月確定。

(中時 )