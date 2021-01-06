由於去年第4季空運漲勢再起，加上原本進入旺季需求，中菲行(5609)2020年12月營收再度攀高，單月達21.48億元，僅次於去年5月的27.16億元，創歷史次高表現，年增達42.5％。2020年在全球受疫情影響，防疫物資運送帶動空運價格及貨量的攀升，以空運占營收比重較多的中菲行，全年營收首次站上200億元，達到225.98億元的新高紀錄，年成長31.1％。

在12月營收比重中，香港及大陸地區營收成長最為強勁，營收貢獻11.75億元，營收占比54.7％，年增63.4％，台灣成長居次，年增45.3％。亞太、美洲及歐洲分別成長20.8％、18及13.9％。

2020年全年來看，成長最大的在台灣地區，營收19.86億元，占比8.8％，年增45.6％；香港及大陸地區表現也相當強勁，營收達到112.68億元，占比接近5成，年增40％；亞太其他地區營收40.33億元，占比17.8％，年增28.4％；美洲地區營收48.76億元，占比21.6％，年增16.3％；歐洲地區營收4.35億元，占比1.9％，年減11.3％。

(時報資訊)