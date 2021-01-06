周二美股震盪收高，費城半導體指數再創歷史新高，台積電(2330)今天股價開盤大漲13元達555元，再創新高，與鴻海(2317)持續成為多頭先鋒，帶動台股早盤再創新高，大漲逾百點，最高近15200點。

在美國喬治亞州參議院兩席位的決選結果出爐前，投資人逢低進場，周二美股震盪收高。道瓊工業指數漲167.71點或0.55%，為30,391.6點。標普500指數漲26.21點或0.71%，為3,726.86點。那斯達克指數漲120.51點或0.95%，為12,818.96點。

國際油價躍升至50美元以上帶動能源股大漲，美光、台積電ADR引領晶片股勁揚，台積電ADR收112.77美元，漲幅近1%同創新高，台積電今天股價同步走高，開盤達555元，市值達14.39兆元同締新猷。美光大漲，激勵南亞科(2408)股價跟漲。

績優權值電子股以台積電為首，12月營收攀高的鴻海(2317)以及近期強勢的台達電(2308)股價持續大漲，電子股領軍；台股在昨天拉尾盤攻上15000點新里程碑後，今早在台積電上漲逾10元帶動，指數維持在盤上高檔震盪整理。

台股自2021開年後，隨著台積電股價頻創新高，台股同步續創新高。目前人氣沸騰，亞洲股市韓股等亦強勢，台股持續出量上攻，但個股表現震盪，類股輪動，前波強勢的貨櫃股長榮(2603)、陽明(2609)壓回，TFT面板的友達(2409)、群創(3481)也陷入修正格局。

(時報資訊)