內政部次長花敬群近期多次為住宅政策強力辯護，疑因不滿時代力量立委邱顯智臉書貼文，竟留言「時代蟑螂實在有夠髒」，引發爭議。對此，國民黨立委陳玉珍認為花敬群此舉並不恰當，但時代力量每每投票就變小綠，若國會議員淪「舉手部隊」，自然會被行政部門看不起。

陳玉珍今（6）日受訪時表示，此事從兩方面來看，第一，花次長以「時代蟑螂」批評國會議員很不恰當，也不尊重，且在民進黨執政下，「好像以前的教授當上部會首長後，都會改變論調」，包括農委會主委陳吉仲也是。

至於為什麼蘇貞昌院長以下的部會首長，對國會議員經常反質詢、態度傲慢。陳玉珍直言，「這也是因為立委比較不尊重自己」，像時代力量在投票時常常變成小綠，雖然在萊豬政策上反對，但通常其他民進黨的案子都一味贊成，「當國會議員把自己當舉手部隊的時候，行政部門自然看不起我們、看低我們」，最重要是國會要恢復自主尊嚴，要有意識，不要被行政部門認為是橡皮圖章跟舉手部隊。

對此，花敬群昨日晚間透過臉書致歉，表示有一些情緒性的說法，或有不妥，用「蟑螂」指責別人確實不當，表達歉意，但也認為，邱顯智對他的批評有斷章取義之嫌。

(中時新聞網)