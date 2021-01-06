路透引述美國高級官員稱，美國總統川普於當地時間5日簽署行政命令，禁止美國企業與個人參與8款中國企業開發的軟件交易，當中包括蟻螞集團旗下支付寶，以及騰訊旗下微信支付和QQ錢包。

報導引述美國官員稱，有關行政命令與較早時針對微信及TikTok的其中一個行政命令相似，川普要求商務部在45天內，阻止美國民眾參與相關軟體交易的細節並採取行動。不過，商務部針對微信與TikTok的禁令，已經被美國法官下令阻止執行。

根據報導，本次涉及的軟體包括支付寶、CamScanner、QQ錢包、SHAREit、Tencent QQ、VMate、微信支付與WPS Office。

川普政府的任期至1月19日結束，暫時不確定拜登就職後，會否繼續採取相關行動。

美國商務部長羅斯5日表示，支持川普致力保障美國民眾隱私的安全，避免受到中國共產黨威脅的行動。

(工商 )