恒指開高走低 早盤一度跌逾百點 11:162021/01/06 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 港股連升五日累飆1,335點後，6日開高後一度曾逾百點。恒指6日開低36點，報27,613點，之後曾由跌轉升上漲69點，最高至27,719點，創2月18日以來高點，不過之後隨即下跌。早盤最多曾下挫125點，最低至27,524點。截至10時38分，恒指跌77.28點，報27,572.58點，跌幅0.28％。國企指數現報10,830.91點，升56.76點，漲幅0.53％。 操盤心法－降價＋補貼，特斯拉競爭力如虎添翼 陸港觀盤－A股牛市延續 聚焦藍籌股 (工商 ) #恒指 #早盤 #開高走低 #跌逾 #連升 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台股萬五承壓 上沖下洗振幅高逾300點 12:302021/01/06 財經 《日股》觀望美參院決選 日股晨收漲跌互見 11:422021/01/06 財經 博客來黃金月 市價2～5折買Switch遊戲、進口餐盤 12:102021/01/06 生活 台幣28元又破了 早盤狂飆4.5角 閃見27.95元 09:182021/01/06 財經 《商情》買盤進場 激勵LME期銅升至8年高點 09:432021/01/06 財經 《韓股》韓股一度漲破3,000點 歷來首見 12:162021/01/06 財經 集資額逾 20億美元 B站傳赴港申請第二上市 04:102021/01/06 全球財經 中鋼2月盤價可望續漲 鋼鐵股衝鋒 04:102021/01/06 證券．權證 《期貨》三大期指全面上揚 1月台指期開高72點 09:092021/01/06 財經 台積電狂爆攻555元新天價 台股大漲149點 衝15149點新高 09:022021/01/06 財經 資金重返電子股 強力吸金7成大漲 11:162021/01/06 財經 財經熱門新聞 消失74天 馬雲被追殺？美媒驚洩他的行蹤 - 財經 台股爆4342億天量 上下震盪近360點 萬五失守 - 要聞 - 工商 5G被禁前車之鑑 華為要澳洲總理莫里森提前亮明6G條件 - 財經 「最美副董」鬥輸吳家公主 爆李紀珠閃辭新光金內幕 - 財經 一位貪婪者告白：當沖航運股 1天狠賺100萬元 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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