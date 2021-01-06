港股連升五日累飆1,335點後，6日開高後一度曾逾百點。恒指6日開低36點，報27,613點，之後曾由跌轉升上漲69點，最高至27,719點，創2月18日以來高點，不過之後隨即下跌。早盤最多曾下挫125點，最低至27,524點。截至10時38分，恒指跌77.28點，報27,572.58點，跌幅0.28％。國企指數現報10,830.91點，升56.76點，漲幅0.53％。

(工商 )