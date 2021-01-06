高力國際Colliers International今（6）日表示，最新發布的2020年第四季旅館前景報告( Hotel Insights)，全球新冠肺炎疫情蔓延之際，台灣國旅市場成為支撐2020年旅館業營運的最大支柱，也受惠國旅大爆發，根據旅館業衡量旅館營運表現之平均每房收益(Revenue per available room, REVPAR)為基準來觀察，高力國際也發現，營運表現排名前10的觀光旅館在2020年出現大洗牌，日月潭涵碧樓連續2年蟬聯飯店營運榜首。

高力國際研究部董事梁儀盈表示，各國採邊境管制以防堵病毒蔓延，民眾在不敢貿然出國的鬱悶心情下，僅將消費及旅遊動能轉向國內，使得國旅市場成為支撐2020年旅館業營運的一大支柱。

近五年台灣人出國旅遊人次由2015年的近1,320萬人次，成長到2019年的1,710萬人次，而2020年這個突如其來的疫情黑天鵝，反而讓旅遊商機轉回到國內市場。

調查指出，台灣東部地區的宜蘭、花蓮、台東三處飯店旅館，成為疫情之下的旅遊首選，住房率甚至較2019年小幅上升，都有近60％，而平均房價則維持相等水準。

以旅館業衡量旅館營運表現之平均每房收益(Revenue per available room, REVPAR)為基準，高力國際也發現營運表現排名前10之觀光旅館在2020年出現大洗牌。

高力國際資本市場服務部執行董事黃正忠表示，以往排名前10名的觀光旅館，台北市會佔據一半的名額，其餘分別是日月潭、宜蘭及花蓮。

其中日月潭涵碧樓，已連續2年蟬聯飯店營運榜首。

但2020年在疫情使國際差旅重挫下，台北市僅剩1家，其餘都是墾丁、台東、阿里山、花蓮、宜蘭及日月潭等景點區的飯店，顯見國旅市場爆發的威力不容小覷。

(工商 )