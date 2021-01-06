台股近期不斷創歷史新高，在資金行情下，是否仍存在低價且績優的好股？價值投資達人-「股人阿勳」表示，只要下載價值河流圖APP，篩選「河流圖向上」，且股價處在偏低或低估區間，就可找到一些值得關注的標的；阿勳也將在1月10日的「2021價值投資年會」中，分享APP的進階應用，及2021年潛在的「轉機股」。

主辦單位全曜財經CMoney表示，本周日（1月10日）下午1時30分，阿勳將於集思台大會議中心舉辦「2021價值投資年會」，除了講授價值河流圖的基本選股觀念，還將首度公開2個進階秘招：用「價值陷阱」找轉機股、 用「斜率」抱住續漲的昂貴股。

CMoney表示，股人阿勳為七年級財務工程師，23歲時就在股市大賺300萬，且曾是一名1億資金的私募股權操盤，但在大賠之後改走價值投資路線，自己開發出「價值河流圖」選股法，如今每年穩健獲利20％。

阿勳表示，價值河流圖就是企業基本面與股價的歷史關係圖，將個股近5年的最高本益比、偏高本益比、中位本益比、偏低本益比、最低本益比，乘以近12個月的每股盈餘，得出高估價、偏高價、合理價、偏低價、低估價，再將每個時點的價格連起來，就會形成價值河流圖。

阿勳指出，挑選價值股有六步驟，依序是價格便宜、有上漲潛力、績優公司、市場關注度不高、不跟主力對做，內部人持股不變。其中，有上漲潛力是指價值河流圖上升，代表這間公司持續賺錢，且有愈賺愈多的趨勢。 CMoney表示，這場年會將是阿勳2021年唯一一場大型講座，「2021價值投資年會」報名資訊，時間：2021/1/10 13:30-17:30；地點：集思台大會議中心；價格：晚鳥優惠價$5,888（原價$9,000）；報名資訊：（http://cmy.tw/009IKZ）；下載價值河流圖App：（http://cmy.tw/007smn）。

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