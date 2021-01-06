曾任環資國際公司經理的李姓男子，與吳、謝姓2名下屬，另開設「環榮」公司，利用在老東家處理新北市環保局專案資訊，抄襲老東家的機密資料，與老東家競標新北、新竹環保標案，並順利標得新北620萬元標案。老東家得知後憤而提告，檢方一度不起訴，案經高檢署發回續查，台北地檢署二度偵辦後，依背信、洩漏工商祕密、著作權法起訴3人。

起訴指出，李、吳、謝3人曾任環資公司經理、 專案經理、派駐環境工程師，3人在2017年12月離職，但3人在2017年8月任職環資公司期間，私下設立「環榮」公司，由李擔任董事長，吳、謝則擔任董事。

李利用先前為環資公司處理新北市環保局專案機會，知悉該局將舉行「107年新北市綠色生活推廣暨環保志工執行計畫」，3人謀議以環榮公司名義搶標，並由李製作投標資料。

李即利用環資公司帳密，進入環資公司建置於行政院環保署網站「綠色生活資訊網」及環資公司內部電腦檔案，分別取得環資公司登載網站之資料及環資公司機密資料。

李並將環資公司視為機密，不得外流的「106年新北綠色永續標案」服務建議書、期末報告，擅自抄襲、洩漏使用，製作成環榮公司標案服務建議書，並以環榮公司名義投標，順利取得620萬標案。

另李2017年12月藉替環資公司處理新竹市環保局專案機會，隱暪該局107年資源回收暨物業管理計畫招標資訊，欲以環榮公司名義競標，李以相同手法，抄襲環資公司服務建議書及期末報告內容後投標，但未得標。

環資公司事後發現環榮公司的投標資料與自己先前資料內容，幾乎相同，查出環榮公司是李、吳、謝3人另行設立，憤而提告。

(中時 )