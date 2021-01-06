氣動元件大廠亞德客-KY因市場需求復甦優於預期好，市場佔有率持續提升，2020年12月接單金額創單月歷史新高，12月合併營收不論人民幣或新台幣計價，均改寫單月次高及同期新高，2020年合併營收攀史上新高。亞德客力拚2021年合併營收及獲利，均優於2020年。

法人預估，亞德客2020年EPS攀升至23～25元，創獲利史上新高，2021年營收有機會比2020年成長近三成，挑戰新台幣245億元，6日股價大漲27.0元而以950元開出，飆史上新高，獲利回吐賣壓雖湧現，目前呈高檔震盪走勢。

亞德客指出，亞德客來自機床設備及電池行業出貨有較高的增長率，2020年12月合併營收人民幣4.53億餘元，較2019年同期增加30.39％；折合新台幣計價19.78億餘元，較2019年同期增加31.88％，雙雙締造單月營收次高、同期歷史新高。

亞德客2020年第四季合併營收人民幣12.39億餘元，較2019年同期增加31％，折合新台幣計價近53.9億元，較2020年同期增加32％，雙雙改寫單季營收次高。2020年累積合併營收人民幣44.65億餘元，比2019年增加25.49％，以新台幣計價近191.03仟元，較2019年增加20.17％，締造歷史新高。

亞德客表示，氣動元件接單到出貨時間很短，亞德客2020年12月接單與出貨比達1.2以上，2020年12月來不及出貨將遞延至2021年元月出貨。由於2020年1、2月適逢農曆年及新冠肺炎疫情爆發而延後開工及出貨，2021年1、2月合計出貨，與去年同期相比會呈倍數成長，2021年力拚營收及獲利要優於2020年。

(工商 )