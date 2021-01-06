精密主軸大廠健椿工業因大陸市場成長，客戶年底提前備貨，拉貨力道強勁，營運報佳音。2020年12月營收近，攀單月營收史上新高；第四季營收達3.29億餘元，改寫單季營收新高，2020年累計營收9.53億餘元，創年度營收次高，訂單能見度看到2021年第二季。

健椿指出，健椿營收貢獻主要來自於大陸市場，持續受惠於大陸內需市場需求增加，客戶拉貨力道強勁，年底備貨需求及大陸新基礎建設政策，帶動模具加工業、機械零件加工業、3C產業、5G基地台架設、汽車產業等設備需求強勁所致。

健椿12月營收近1.21億元，創單月營收新高，年增幅達71.52％；2020年累計營收9.53億元，年成長34.65％。2020年第四季每月營收均逾億元而達3.29億餘元，創單季史上新高。2020年營收9.53億餘元，年成長34.65％。

健椿表示，健椿目前接單能見度看到2021年第二季，預估產能利用率超過九成，2021年上半年精密主軸每月出貨量可維持月平均2,800套以上。健椿2011年持續開發印度市場，正找尋合作經銷商，以打入印度機械產業，期望能對印度的營收比重向上提升。

健椿指出，健椿因應智慧化，將在2021年3月15日登場的2021台北國際工具機展，展出具感知性能的高速CNC綜合加工機精密智慧主軸，主要擴增位移、溫度及振動的感測功能，並且可達30,000RPM之高速精密主軸。

(工商 )