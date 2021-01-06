天氣冷，家家戶戶熱水用量變大，擔心電費跟著增加。一名網友表示，媽媽為了省電，每天都會去開關熱水器的總電源，造成家人洗澡時的不便，他好奇這樣到底電費能省多少，甚至懷疑每天開開關關，到時修理費反而花更多？不料有過來人曝光電費價差後讓眾人驚訝。

這名網友1月4日在PTT發文指出，媽媽每天都會去開關熱水器的總電源，而且是那種在電箱裡面要用力開關的無熔絲電源，家人每次洗澡前都要先去打開，最後一個洗完澡的人要再去關掉。他不知道這樣到底電費有沒有差，但媽媽的朋友說，這樣能省很多電。

原PO表示，因為上網搜尋找不到答案，只好在PTT詢問大家，如果真的能省電，開關也不會因此壞掉，那他們就認命每天開關。她並附上電熱水器照片，上面寫著「儲存式電熱水器」，額定消耗功率4500W，內桶容量22L。

網友PO出家中電熱水器的規格說明。(圖/截自PTT)

貼文一出引起眾人討論，根據過來人表示，如果是儲熱式電熱水器，電費會差很多，因為桶子裡面的熱水稍微變冷就會一直加熱，不使用時關閉的確比較省電，消耗功率4500瓦，加熱一小時電費就超過30元，兩個月可能就差到兩千。電費價差曝光後，讓眾多網友驚訝，甚至有人留言「難怪不關會被我媽罵」。

也有網友表示，家裡的儲熱式電熱水器，試過從不關跟要用才開，電費就差幾千元，回應「電費差很多，你媽是對的」、「洗澡前1小時再開，真的會省很多」；但如果是瞬熱式的電熱水器，開開關關就省不到什麼電。

至於電源一直開開關關，會不會導致容易壞？網友則紛紛回應「我家這樣開快20年了，沒事」、「無熔絲開關沒有這麼脆弱」、「就算熱水器一直開關壽命減少，省下的電費一定比較划算」、「請水電裝定時器吧！方便又省錢」。

熱水器怎延長壽命?水量.瓦斯調節是關鍵

(中時新聞網)