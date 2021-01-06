台灣遭英國變種新冠病毒攻入，指揮中心急宣布鎖國1個月，暫緩外籍人士入境，對此，林口長庚醫院副院長邱政洵表示，重啟國門仍需視國際疫情及疫苗施打判斷，最快也要3月。

新冠疫情再度升溫，指揮中心決定自元旦起鎖國一個月後，不少專家認為，防堵英國變種病毒入侵最重要是避免病毒進入社區，在國門之前就得先守住，因此認為「鎖國」的確會有效，但馬上就要迎接農曆新年，將會有不少國人入境返台，屆時又是一項考驗。

據《聯合新聞網》報導，林口長庚副院長邱政洵表示，台灣相對於亞洲其他國家，日本、新加坡、香港來說，商務旅客較少，但需觀察本土案例是否有增加趨勢，或變異毒株病例新增，才能進一步討論是否要加強居家檢疫相關措施，他認為台灣目前最重要的是邊境防守。

邱政洵評估，台灣要1個月後重啟國門並不容易，仍需視全球疫情變化及疫苗施打情況而定，推測最快也要3月才有可能開放外籍人士入境。

(中時新聞網)