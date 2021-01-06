台南就業中心因應年後轉職需求，將舉辦2021「牛轉乾坤：年前轉職」系列徵才活動，預計提供近900個職缺。（台南就業中心提供／李宜杰台南傳真）

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心因應年後轉職需求，舉辦2021「牛轉乾坤：年前轉職」系列徵才活動，共有7、11、14、20、21、22日等6場次徵才，預計邀約24家廠商，合計878個工作職缺，其中包含服務業、飯店業、量販業及製造業等廠家，歡迎民眾把握機會。

台南就業中心將於7日上午9點30分至11點30分，辦理首場「期美科技」徵才活動，地點在該公司廠區（台南市西港區462之7號），提供224個工作機會。11日下午2點至3點30分，「群創光電」在台南就業中心（台南市東區衛民街19號）徵才，提供150個工作機會。14日上午9點30分至12點，和順工業區服務中心（台南市安南區永安路11巷11號）徵才，邀請東陽實業、隆美布料、金上吉塑膠等10家廠商聯合徵才，提供200個工作機會。

20日下午1點至5點，「香格里拉台南遠東國際大飯店」在飯店3樓宴會廳（台南市東區大學路西段89號3樓）徵才，提供20個工作機會。21日下午2點至4點於仁德區公所3樓大禮堂（台南市仁德區中正路三段5號）徵才，邀請台南紡織、伊頓飛瑞慕品等10家廠商聯合徵才，預計提供200個工作機會。22日下午2點至4點30分，「全一電子」在安平工業區服務中心3樓訓練教室（台南市南區中華西路一段67號）徵才，提供各類工程師、技術員、作業人員等79個工作機會。

台南就業中心主任胡瑞娟表示，因應農曆年後轉職潮，本中心提前邀約轄區廠商釋放職缺，職缺種類眾多，以符合不同需求，希望求職朋友們踴躍前往面試。活動相關訊息歡迎撥打06-2371218分機192洽詢。如果想了解更多的徵才活動，歡迎上「台灣就業通網站：徵才專區」查詢。

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