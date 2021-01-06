陶晶瑩（陶子）和李李仁婚後幸福，育有一對兒女，女兒荳荳今年14歲，對籃球很有熱情，陶子夫妻也有意栽培荳荳往籃球發展。6日驚傳陶子夫妻近日現身為荳荳球賽加油，但該場球賽因荳荳就讀國中，不符合HBL參賽者需是高中生的條件，所以無法比賽，李李仁當下情緒失控，竟向對手教練比中指。對此，李李仁致歉；陶子則透過經紀人還原當天情況，她知道女兒無法參賽後，還是留在場上繼續替選手加油。

據鏡週刊爆料，陶子當下情緒較為激動，但經紀人指出陶子在得知荳荳不能參賽後，不但留在場上為其他選手加油，事後還跟荳荳理性溝通，而且安排荳荳比賽的是學校與教練，陶子完全尊重，只是抱持為女兒加油的心情去到現場，沒想到竟然會有這樣的爆料，「爆料者說的事情，陶子都沒做，不解為何會有這樣的內容」。

陶子夫妻相當支持荳荳的籃球夢想，除了曾帶愛女赴美觀看WNBA比賽，還替她報名籃球訓練營，先前也曾透露已為荳荳存了千萬當留學基金，未來夫妻兩人也打算輪流陪女兒出國念書。

(中時 )