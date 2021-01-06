早期台灣傳統的農業社會，遇到農作休耕期間，農村媽媽都會準備玉米、番薯、芋頭等食材，帶著大小朋友前往農田「控窯」，一來感謝今年辛勤工作的農民，二來感謝這片土地，彰化縣二林鎮積極發展食農教育的香田國小，也舉辦控窯感謝季，校長鄭培華說，控窯是台灣傳統食農文化的傳承，除了表達感謝，還能增進彼此情感，有滿滿的人情。

彰化縣香田國小推展食農教育14年，往年學校都會在學校生態田進行控窯，但傳統土堆控窯方式不易，通常小朋友只能在旁邊看家長及師長動作，因此今年校方特別改變方式，讓小朋友製作土磚，從做土磚開始、搭窯、控窯，再到開窯，全部都由小朋友自己動手。

小朋友利用磚頭搭建模型，將調製好的泥漿倒入模具，製作土塊。(校方提供／吳建輝彰化傳真)

從做土磚開始、搭窯、控窯，再到開窯，全部都由小朋友自己動手。(校方提供／吳建輝彰化傳真)

施奕翔說，第一次搭土窯，相當新鮮，這麼冷的天氣大家辛苦一整個上午，最後吃到熱騰騰的玉米及地瓜，感覺特別溫暖。(校方提供／吳建輝彰化傳真)

5年級的周奇寬說，自己從來沒有生火經驗，就算在家烤肉也只能看家人動手，今天看著在學校收集來樹枝，燒成紅紅的木炭，在把土窯烤熟，過程讓他印象深刻：施奕翔說，第一次搭土窯，相當新鮮，這麼冷的天氣大家辛苦一整個上午，最後吃到熱騰騰的玉米及地瓜，感覺特別溫暖。

香田國小校長鄭培華表示，食農教育不僅培養學生了解食物來源、增進食物選擇能力，並透過農耕去體驗農民的辛勞，而傳統農作的文化傳承，也是相當重要的一環，必須讓學生學會對生產者及環境的尊重與感恩，也讓學生感謝自己，過去1年的努力。

(中時 )