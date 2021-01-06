落實綠色營運，自主管機關開放電子載具簽署電子契約書後，日盛金(5820)旗下日盛證券為響應環保及因應E化趨勢，立即著手規劃開戶表單及開戶契約電子化，並推動開戶作業數位化、行動化，至今全面上線。

日盛證券指出，公司成立至今已邁入第60年，近一甲子的老券商開戶數高達155萬戶，傳統作業必須印製大量的書面開戶文件，除因應契約改版而重複印刷造成資源浪費，且增加儲存空間成本。因此，數位化的開戶服務成為公司重要目標之一。

歷時5年，共分三階段進行。首階段將超過200萬份的開戶紙本印鑑式樣轉成電子影像檔留存，目的為節省人員後續作業核印時間，及避免印鑑卡遺失或毀損風險；第二階段整合證券、複委託及期貨三項業務之開戶流程，並導入「開戶契約、表單電子化」及「客戶透過電子載具簽名無紙化開戶」；第三階段iPad行動開戶系統建置，已於109年12月，在日盛證券全台43間分公司同步上線。iPad行動開戶系統將臨櫃及外開的作業推升至全面無紙化，同時藉由行動裝置提供見簽的功能，不僅提升開戶效率外，更能減省客戶的開戶時間。另外，在內部文件的管理上，所有開戶表單、身分證件及相關文件，都依客戶身分歸戶管理，且嚴格管控系統查詢及列印資料的功能，落實個人資料保護，未來將持續朝向所有管理表單導入E化，對於開戶及帳務作業的效率將更能大幅提升。

(時報資訊)