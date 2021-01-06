受惠於遠距生活及電動車等需求延續，台達電(2308)今年第1季營運可望淡季不淡，而外資力挺台達電一波接一波，繼研究機構Aletheia之後，歐系外資最新報告上調台達電目標價至320元，台達電今天盤中股價強勢攻高，站上300元關卡，再創歷史新高，市值也衝破7500億元，若以盤中最高價303.5元來估算，市值高達7883.54億元，2021年短短3個交易日市值增加千億元。

台達電自2017年進行組織調整啟動轉型，深耕電動車、IA(自動化設備)、智慧樓宇及綠能等領域，將公司產品朝「解決方案」及「系統產品」延伸，經過2年多整合練功，自2020年開始收割，去年下半年起更因搭上電動車等新興高成長產業獲得外資法人相挺，股價及市值也隨著公司獲利成長軌跡大躍進，在今天盤中再創歷史新高。

台達電轉型成果顯現，外資也出現新一波上調，繼Aletheia預期台達電電動汽車營收將從2020年4.5億美元成長至2023年18億美元到20億美元，成為台達電第三大事業群，並在2025年成為公司最大事業群，預估台達電2021年到2023年每股盈餘為10.21元、11.64元、13.21元，給予台達電「買進」評等，目標價400元，歐系外資亦出具最新報告，上調台達電目標價。

歐系外資最新報告指出，台達電營運處於長期成長有利條件，包括：電動車(充電，電機，逆變器，風扇等)、IA自動化(電機，逆變器，PLC，CNC，機械手臂等)和5G等，考慮銷售情況好轉，以及有利的產品組合，我們將台達2020年到2022年的每股盈餘調高7%到13%，維持「優於大盤表現」評等，目標價由233元上調至320元。

(時報資訊)