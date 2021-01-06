沙烏地阿拉伯自願擴大減產，以及最新數據顯示上周美國原油庫存下滑，受此激勵，周三布蘭特期油持續走高，並創下去年2月來新高。

繼隔夜市場飆漲近5%後，周三亞洲時段，布蘭特期油再漲0.6%，報每桶53.94美元，創下2020年2月26日來新高，目前漲幅持續擴大。

美國期油目前漲0.44%，報每桶50.15美元。該期油合約周二收漲4.9%，為每桶49.93美元，但盤中一度升至50.2美元，為去年2月以來首次漲破50美元大關。

在與石油輸出國組織（OPEC）和其他主要產油國家會談後，全球最大石油出口國沙烏地阿拉伯同意在2月與3月自願、額外減產100萬桶/日。沙國的讓步促使主要產油國達成維持產量不變的協議。

Capital Economics表示，這個決定真是一大驚喜，因為該組織昨天一直無法達成協議。

南韓油輪遭伊朗扣押的消息，亦持續為油價帶來支撐。

此外，美國石油協會（API）周二公布上周美國原油庫存跌幅超出市場預期。

根據API公布的調查，上周（截至1月1日）美國原油庫存減少170萬桶，約跌至4.913億桶，市場預估為減少130萬桶。

美國原油期貨交割地庫欣的原油庫存在上周增加100萬桶。

上周美國汽油庫存增加550萬桶，遠超出市場預估的增加59.6萬桶。包括柴油與取暖油在內的餾分油庫存在上周增加710萬桶，亦超出市場預期的增加240萬桶。

此外，上周美國煉廠煉油量每日增加7.7萬桶，每日美國原油進口量減少20.8萬桶。

(時報資訊)