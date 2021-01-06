連續多年躍居金控獲利王的富邦金(2881)，旗下富邦證券市占也擠入前3大，在新的一年，富邦證看好電動車、5G兩大產業趨勢的帶動的企業獲利動能。富邦證認為，台灣的科技產業結構轉型，由低附加價值的硬體代工轉型成為高毛利率的半導體與電子零組件供應鏈，因此帶動了台灣經濟與台股在新冠疫情後的快速成長，隨著電動車與5G對於半導體及各種電子零組件的規格與數量升級需求，預料將會推升台灣電子科技半導體及零組件產業的後續表現。

富邦證券表示，電動車與5G行動通訊將是未來幾年科技產業成長的主要動能，2021年的科技股投資方向，將以電動車、及5G為市場主流，看好這2大族群的未來發展空間，投資人可以特別留意承接佈局的時機。

富邦證遴選的電動車、5G概念股包括：貿聯-KY(3665)、智伸科(4551) 、台達電(2308)、光寶科(2301)、東元(1504)、台積電(2330)、環球晶(6488)、穩懋(3105)、聯電(2303)、聯發科(2454)、旺宏(2337)、國巨(2327)、聯亞(3081)、眾達-KY(4977)、中磊(5388)、啟碁(6285)、景碩(3189)、臻鼎-KY(4958)等。

電動車方面，台灣科技業主要受惠的將會是在電池、動力及車電這三大系統。5G整體架構來看：基礎建設、行動終端與AIOT的應用是主要三大商機。目前全球4G基地台數量450萬座來看，要達到高速寬頻、超低延遲及大規模連網的三大功能，5G基地台至少要達到1350萬座，而目前的基地台建設大約只達到一到二成，未來還需要2-3年完善基礎建設，可以預期，2021年5G基礎建設的需求依舊相當暢旺。至於半導體，台灣的半導體產值從2019年的2.6兆新台幣，2020年產值一舉突破3兆元，2021年仍將維持穩定成長。台灣半導體產業受惠四大商機，首先是半導體先進製程不斷推進，隨著三奈米製程將於2022年量產，台積電先進製程持續推進，加上中國大陸積極發展半導體產業的需求，台灣半導體設備產業的榮景將會延續二到三年。第二是電動車及5G的發展，帶動電子元件高電壓、高頻的規格與數量需求，特別是第三代半導體碳化矽和氮化鎵在高電壓及高頻的表現都較現階段的矽元件來得好，台灣的業者在第三代半導體已研發多時並進入量產，將迎接另一波成長商機。第三是在各種新的消費性電子商品像智慧音箱、TWS無線藍牙耳機、智慧手錶、手環，還有汽車的車載系統、感測系統都採用了大量半導體元件，這些半導體並不需要最先進的製程，對於八吋廠的需求就大幅增加。第四是2020年美國對中國的半導體禁令，造就台灣半導體產業的去美化商機，隨著美中對抗可能演變成一個世界兩套標準的美中分流，台灣的半導體產業在製程技術領先，以及性價比高的優勢下，預期仍將會有龐大的商機。

(時報資訊)