高雄市議員黃捷、民進黨桃園市議員王浩宇、基進黨立委陳柏惟，3人身陷罷免風暴中。其中黃、王2人均已將進入最後投票階段，陳則因「挺萊豬」遭國民黨籍台北市議員羅智強點名喊罷；法規之罷免門檻雖看似頗高，但攤開2020年國民黨總統參選人韓國瑜在當地獲得票數，可謂綽綽有餘，也讓罷免案充滿可看性。

黃捷罷免案定今年2月6日舉行投票，王浩宇罷免案則定於今年1月16日投票投票，2大罷免案都進入最後階段。黃捷方不僅有無黨籍立委林昶佐，率多位前時代力量與民進黨政治人物力挺，黃本人與「罷捷」團體近日更多次上演隔空互嗆，反觀「罷王」團體則相對低調。

政論節目《新聞大白話》指出，黃所屬選區高雄鳳山選舉人數為287829人、罷免門檻為71958票，韓國瑜2020年當地獲得票數為82432票；陳柏惟所屬選區台中沙鹿等5區，選舉人數為291122人、罷免門檻為72780，韓2020年當地獲得票數為83447票。

節目主持人錢怡君指出，罷免有兩個必要條件，一是投票人數要超過25%，二是同意罷免票要高過不同意罷免票。錢分析，雖然這幾個罷免案門檻都超過7萬票，看起來相當不容易，但看看去年當地投給韓國瑜的票數，這些都是相對傾向、支持藍營的人，光黃捷所屬選區鳳山就有82432個人，即便打9成甚至8成5的人去投同意票，黃就被罷免了；陳柏惟被罷免的可能性也不小，畢竟韓在當地獲得83447票，只要72780票就能把陳罷免。

(中時新聞網)