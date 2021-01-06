彰化縣政府發送幸福餐券，共1萬868人學子受惠，彰縣府與五大超商合作，加碼送優惠，50元餐券可兌換55至60元優質套餐或便當。（吳敏菁攝）

「還是放寒暑假好，多種便當可以挑，口味變化多多」寒假來臨，彰化縣政府發送幸福餐券，共1萬868人學子受惠，彰縣府與五大超商合作，加碼送優惠，50元餐券可兌換55至60元優質套餐或便當，例如無骨烤腿排便當、元氣咖哩飯及10種以上組合餐等超值餐點。

彰化縣長王惠美表示，考量寒假期間設籍彰化縣之低收入戶、中低收入戶、家庭突遭變故或經由導師家庭訪視所認定等學生，需要有完整的營養照顧，用心規劃提供「幸福餐券」，這次寒假幸福餐券總補助約1624萬元，今年更責成教育處及社會處積極整合資源，使「社會關懷不漏接」，以具體實際行動幫助需要協助的孩子。

得標五大超商，包括7-11、OK超商、全家Family、萊爾富Hi-Life及楓康超市，宣示共同守護彰化子弟的決心。幸福餐券縣府補助50元，取餐時段為當日10時30分至18時，又為了讓學生吃得更飽， 50元餐券可兌換55至60元優質套餐或便當。除了提供學生到五大超商取餐外，也考量部分學校因周邊3公里內無便利商店或超商，由學校與鄰近合格商家或便當店簽約，方便學生就近至指定店家取餐。

王惠美表示，辦理寒暑假幸福餐券政策已來到第10年，為提供學生均衡飲食，今規劃更臻完善，請五大超商提供符合衛福部國健署健康三要素之加碼優惠套餐或便當，依衛生福利部國民健康署的「每日飲食指南」3大營養素建議比例，包括「蛋白質10-20％」、「脂質20-30％」、醣類「碳水化合物50-60％」。今天和美和東國小武術隊也演出精彩的武術，展現了元氣飽滿，學子都健康成長、快樂學習。

(中時 )