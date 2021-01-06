苗栗縣一位男子小倫（化名）娶了一位籍貫大陸海南島的女子小惠（化名），婚後小惠無法適應在台生活，嫌棄台灣「天氣太冷、風太大、食物難吃」等，僅婚後來台2月便返陸，小倫無奈結婚卻像單身，心寒訴請離婚獲准。

據判決書指出，小倫與陸配妻子小惠於2019年9月3日結婚，小惠婚後隨丈夫來台生活，短短待了2個月就大喊適應不良，小惠先是嫌棄台灣的天氣太冷、風太大，再者則是無法承受沒有朋友的孤獨，甚至說「寧可回海南島單身過活」，便一走了之，還撂話說自己不會再回來。

小惠返陸後，便以通訊軟體微信傳送：「就算我過去，兩人在一起生活也不會開心的」、「我已經嘗試過了，很後悔」、「你的條件很好，你會找到一個更好的陪你度過，是我不好，要求太高，我也覺得我適合單身過，努力賺錢過自己想要的生活」等語。

小倫見夫妻關係名存實亡，妻子也不願再為兩人的未來共同努力，小倫苦等1年終向法院訴請離婚。苗栗地院調查小惠的出入境資料，發現小惠自2019年11月出境後，再無入境，兩人確實分居超過1年，透過兩人對話紀錄也可見兩人婚姻信任薄弱，實在難以維持婚姻，2020年12月31日判離。

(中時新聞網)