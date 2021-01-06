氣象局已發布全台21縣市針對明後兩天的低溫特報。（取自氣象局）

寒流明天再度南下！明(7)日一大早北台灣溫度明顯下降，其他地區下半開始也會明顯感受溫度降低，低溫影響預計到下周日(10)，這波寒流與上波相比水氣增加不少，桃竹苗部分地區體感溫度甚至可下探-2度，專家表示，這波寒流在氣勢上直逼「霸王級寒流」。

氣象局預報員葉致均表示，明天北台凌晨起氣溫一路下降、愈晚愈冷，入夜即有機會降到10度以下，其他地區也會明顯感受溫度下降，周五(8)一整天到周六(9)清晨是這波寒流最強的時候，台南以北、東北部白天低溫約7至8度，其他地區約10至11度。

葉致均說，這波寒流與上波強度相當，但因為水氣多了許多，因此體感溫度會降低許多，桃竹苗局部地區體感溫度甚至可下探到-1、-2度。

降雪部分，北台灣1000至2000公尺以上高山如拉拉山、太平山等明天入夜到周五清晨降雪機率最高，中南部則是3000公尺以上高山，不過周五下半天水氣就會開始減少，是否會有降雪還是得看到時水氣與溫度條件是否相互配合。

明日上半天開始到周五，基隆北海岸、大台北地區有持續性降雨，不排除有局部大雨發生機率；北部、東半部及中南部山區也有局部短暫雨機率，其他地區則為多雲。

氣象局也針對21縣市發布低溫特報，明天上午至周四白天低溫區域部分，基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣有6度以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率，上述地區已亮起「橙色低溫燈號」。

新竹市、台中市、彰化縣、雲林縣、花蓮縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率；南投縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、台東縣、澎湖縣有10度以下氣溫發生的機率，已亮起「黃色低溫燈號」。

天氣風險公司環資部總監賈新興指出，這波寒流低溫持續時間長達3天，目前寒流強度仍然有越報越強的趨勢，在氣勢上直逼「霸王級寒流。」

(中時 )