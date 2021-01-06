9日罷王園遊會中壢登場

罷王說明會王浩宇缺席 挨諷害怕被洗臉

王浩宇缺席罷王公辦說明會

桃園市議員王浩宇罷免案公辦電視說明會6日登場，領銜人唐平榮有備而來，不但羅列出王的「10罪狀」斥王霸凌網友、褻瀆宗教、消費死者、怠忽職守，還有王發文截圖照片相輔相成，但王並未出席，唐平榮結束後表示，連高雄市議員黃捷都說要「直球對決」，諷刺王浩宇「沒膽」禁不起檢驗，怕被洗臉，呼籲中壢人1月16日站出來投票，罷免「謠言浩」。王浩宇面對指控不願多回應。

唐平榮說，王浩宇罷免案是全台首場直轄市議員罷免案，別具意義，要讓民代知悉絕非當選後就讓「由你玩4年」，要讓錯誤價值下台，他感性道，去年6月開始推動罷免案，面對很多唱衰，在中壢民眾簽下一張張連署書下，終於讓他可以站上罷免案的公辦電視說明會上呼籲大家一起「下架王浩宇」。

唐平榮有備而來，以手舉牌一一細數王浩宇的「10罪狀」。(蔡依珍攝)

唐平榮也羅列出王浩宇的「10大罪狀」，斥他霸凌網友，在有47萬粉絲的《我是中壢人》臉書專頁放上南下高雄參加挺韓造勢的母女照片，導致網友無忌憚霸凌未成年少女，母女跑到王服務處拜託撤照還被嘻笑侮辱，另也有一張狗追車照片帶風向稱車主棄養狗狗，但一切都是烏龍，在在都讓母女和車主被網友圍剿肉搜。

王浩宇也褻瀆宗教、玩弄族群，惡搞耶穌基督釘十字架圖片批評前立委丁守中，發文瞎問「牛排裡有賽德克巴萊嗎？」，惹怒基督天主教徒和賽德克族。唐平榮斥王浩宇也不知以身作則，被踢爆父母在農地蓋農舍，第一時間推託近親沒違法，見包不住火後改稱「依法排拆」，以最低標準當準則不配當民代。

唐平榮有備而來，以手舉牌一一細數王浩宇的「10罪狀」。(蔡依珍攝)

王浩宇未出席說明會。(蔡依珍攝)

唐平榮也點名王浩宇沒有政治誠信，抹黑前時代力量黨工持毒時，信誓旦旦表示說謊會負政治責任辭職退出政壇，但2審都被證明是子虛烏有仍未見實踐，去年2月從綠黨跳民進黨時也拋棄當初保護藻礁等環保承諾。唐平榮更斥王「消費死者」，以「800減1」嘲諷800壯士繆德生之死，前行政院長郝柏村過世發文諷「走了比較省錢」，怒批：「只要政治傾向不同的死者，王浩宇都極盡操弄！」

唐平榮也點名王浩宇怠忽職守，不監督市政服務選民，卻當「不分區」亂開砲，高喊1個月服務量近3000件，網友私訊求幫忙卻沒下文，「難道回網友『嗯嗯』就算一件？是在上廁所還是在幹嘛？」甚至收割同黨議員的服務案件，破紀錄5度被桃園市議會移送紀律委員會等，都在在證明他不適任。

「王浩宇的罪狀講到晚上12點都講不完！」唐平榮喊話說，若王浩宇還想用「抗中保台」反罷免，「應該立刻辭職去從軍！」

「王浩宇還在『賭』中壢選民沒勇氣站出來！」唐平榮強調中壢雖然不夠完美，但卻是美好的故鄉、族群融合的地方，有包容性的民主聖地，絕不容脫序議員破壞，身為父親，無法忍受帶來社會紛擾的民選議員做出錯誤示範，他也提到連外縣市朋友都知悉中壢有個造謠的「謠言浩」，中壢人不該承受嘲諷，強調他當選只要1.6萬票，但罷免需要8.2萬張以上的同意票，呼籲大家16日站出來「下架王浩宇」。

唐平榮2段共24分鐘的時間幾乎「講好講滿」，會後表示，王浩宇缺席讓他們非常失望，直言王從罷免案開始就不斷躲避，高喊尊重卻連可以為自己澄清發聲的舞台都放棄，他認為是因為王浩宇深知自己的作為無法被檢視、害怕被洗臉，強調應該要「直球對決」坦然面對挑戰。

唐平榮也預告周六11點到16點會在中壢的中正公園舉辦島嶼天光、光榮中壢的園遊會，會有攤位、表演節目和親子遊樂設施，重頭戲是14點「民主講堂」會邀集全國不分黨派的政治人物開講，民眾黨、國民黨、綠黨、時代力量都會派員出席，不分藍、紅、白，歡迎大家踴躍出席。

桃園市選委會主辦的公辦電視說明會同步透過桃園市3家有線電視公用第3頻道轉播，9日與10日早上10點將重播，民眾也可上YouTube頻道（https：／／www.youtube.com／watch？v=pveFlMjuaBw）觀看。

(中時 )