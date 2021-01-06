澳洲搶先於2018年成為全球首個禁止中國電信巨頭華為參與5G建設的國家，華為澳洲的公司事務總監米契爾(Jeremy Mitchell)承認，翻盤可能性極低，他表示希望總理莫里森(Scott Morrison)直接亮明6G、甚至7G時代來臨時，華為該怎麼做澳洲政府才會接受。

米契爾說：「如果澳洲聯邦政府現在允許華為提供設備來參與5G網路建設還不算太晚，但顯然這種可能性非常小。我們現在想和莫里森政府討論的是，當6G或7G時代來臨時，我們該怎麼做？因為不管你喜歡與否，華為或其他中國公司會成為此領域領導者。」

他表示有5G前車之鑑，因此想在6G尚在初期研發階段就先了解澳洲政府態度：「我們願意與政府合作，確保澳洲能獲得最好的技術，以一種安全機構對降低風險有信心的方式進行。6G還在初期研發階段，但現在了解發展方向很重要。」

分管業務包括通信、基礎建設、區域發展的副總理麥克梅克(Michael McCormack)，僅透過發言人表示，政府仍專注致力於更高效、及時推動5G網路全面覆蓋，還沒有打算開始研發6G。

澳洲當初宣布禁止華為的主要理由是，安全部門發現無法將「核心」(core)網路功能從無線電頻率或其他傳輸部分分開，並稱此舉會造成使用者資訊遭華為竊取，從而讓北京當局能隨意取用資料。

米契爾稱這些都是欲加之罪，而且沒有證據。他還拿瑞典電信巨頭愛立信(Ericsson)執行長艾克侯姆(Börje Ekholm)力挺競爭對手華為、要求取消禁令，否則要將總部遷出瑞典為例，證明澳洲封殺華為是錯誤決定。

在澳洲之後，五眼聯盟(Five Eyes)還有紐西蘭、美國、英國先後加入禁止華為參與5G行列，僅剩加拿大尚未明文禁止但透過行政措施事實上終止，印度、捷克、瑞典也加入此行列，法國則是訂明較寬鬆的落日條款讓華為緩和退場，僅有德國明確拒絕針對陸企，選擇通過新的通信法案，對所有設備供應商都以更嚴格安全標準審議。

(中時新聞網)