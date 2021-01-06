財新中國6日公布2020年12月服務業採購經理人指數（PMI）降至56.3，較上月回落1.5個百分點。該指數已經連續8個月處在擴張區域。

2020年12月製造業和服務業PMI雙雙下降，拖累財新中國綜合PMI降至55.8，較11月下降1.7個百分點。

財新公布的新聞稿稱，大陸國內服務業需求持續擴張，12月服務業新訂單指數連續第8個月位於擴張區間，但較此前兩個月增速略有放緩。海外需求回落，新出口訂單曾在11月創下一年半最高增速，但12月僅小幅增長。據調查樣本企業反映，最近主要出口市場疫情捲土重來，抑制海外業務的增長。

服務業就業持續改善，市場高景氣度助力服務業就業連續第五個月保持擴張，但擴張略有放緩。受此影響，服務業積壓工作量較11月略有減少。

財新智庫高級經濟學家王（吉吉）表示，新冠疫情對國內經濟的負面影響進一步消退，製造業和服務業持續復甦。預計後疫情時代的經濟恢復還將持續數月，考慮到2020年上半年的低基數效應，未來半年宏觀經濟表現將更為強勁。

(工商 )