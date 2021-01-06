台中市西屯區安和路車禍頻傳，去年發生97起車禍並奪走3條人命，近兩星期又發生5起車禍造成多位里民受傷，人心惶恐不安。市議員楊正中6日為地方百姓請命，要求交通局、警察局應儘速研擬改善措施，不能無視車輪下的悲情接二連三發生。交通局強調，將與警察局針對事故發生原因共同研商改善方案。

楊正中指出，去年6月間就發生一起A1車禍，基於A1事故須列入道安會報列管事項，當時交通局、警察局也有辦理會勘，但改善措施只加強取締機動照相，及啟聰學校門口行車管制號誌燈延長為5至22時；因安和路行經啟聰學校時地形上下起伏大，加上道路路幅寬行車速度快，照明不足等成效不彰。

楊正中質疑日前會勘是否只是流於形式、打假球？建議警方測速固定桿應設置進入社區前且兩邊都要設，發揮達嚇阻作用。（陳世宗攝）

楊正中質疑日前會勘是否只是流於形式、打假球？建議警方測速固定桿應設置進入社區前且兩邊都要設，發揮達嚇阻作用。（陳世宗攝）

楊正中質疑會勘是否只是流於形式、打假球？建議警方測速固定桿應設置進入社區前且兩邊都要設發揮達嚇阻作用，讓車子進入社區前速度減慢，保障該社區民眾生命安全；但卻設置在出社區後且只設置單邊，顯見只是為績效抓超速，完全沒有發揮警示作用。

協和里內半年因車禍造成3人不幸死亡。協和里長陳靖益說，安和路車禍頻傳近二星期至少發生5起車禍造成居民人心惶惶，為祈求平安，里內聲浪要求舉辦法會；為何交通局、建設局、警察局毫無防制作為？建議於道路明顯處設置減速警示標語，並提升路燈照明。

交通局表示，安和路連結西屯與南屯車流量較大，該局已邀集警察局、里長及相關單位會勘研議改善方式；包括加強機動照相取締違規、標線改善、調整號誌運作時間及提升照明等；將與警察局針對事故發生原因共同研商改善，並呼籲駕駛人行經該路段時勿超速，遵守交通規則及標誌標線行駛。

建設局指出，去年12月底已在安和路協和南巷口增加1處照明；針對沿線照明調查，因路幅寬僅單側照明，經查該沿線單側設置低瓦LED燈，夜間照明較不足，正研議提高照明方式，等測試評估核可後將加速改善。警察局強調，將持續在該路段執行雙向機動式測速照相，防制超速造成的交通事故，並將加強交通執法，針對違規事件加強勸導取締，維護用路人安全。

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(中時 )