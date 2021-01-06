一度落後雙位數的衛冕軍湖人，下半場由詹姆斯與安東尼戴維斯接管戰局，兩人聯手攻下52分，帶領紫金部隊94比92逆轉擊敗灰熊，笑納4連勝，躍居西區龍頭寶座。

湖人與灰熊是兩支戰力不同等級的球隊，沒想到灰熊的替補大軍在首節打得湖人措手不及，上半場還曾落後到10分，可惜的是灰熊並沒有一位能夠主導整個戰局的靈魂球星，關鍵時刻頻頻自亂陣腳，給了湖人喘息機會，同時也得以重新調整步調，等到詹姆斯和一眉哥再次回到球場後就再也翻不起浪花。

即便最後23秒灰熊連追帶趕的拿下9分，加上詹姆斯的一次失誤，但仍為時已晚，最終還是以2分之差於主場吞下敗仗。

湖人在拿下4連勝之後，目前戰績6勝2敗超越快艇與太陽，成為西區第一，全聯盟也僅次於七六人的6勝1敗，展現出衛冕者的霸氣。

詹姆斯20投11中，攻下26分、11籃板、7助攻，安東尼戴維斯26分、10籃板、4助攻、3抄截、3阻攻，薛洛德12分、6助攻。

灰熊5人得分上雙，瓦蘭丘納斯13分、11籃板，布魯克斯13分、5籃板，葛吉傑13分，布蘭登克拉克12分，凱爾安德生10分、5籃板。

(中時 )