義大利名牌包精品集團普拉達(Prada)周二指出，儘管新冠危機的衝擊，在經過下半年營收和獲利顯著的改善之後，2020年將以一個營業獲利收尾。

該總部位於米蘭的公司表示，由於新冠肺炎傳染病帶來的不尋常情勢和不確定性，公司決定先於三月的全年營運揭露，先提供業務更新資料。

去年上半由於新冠疫情，讓Prada營收按固定匯率計算減少40%，並導致出現營業虧損1.96億歐元(約2.40億美元)。

然而在2020年下半，儘管仍受到平均關店比例9%的影響，卻看見銷售的逐漸復甦，讓最終在12月時，零售銷售能完全地回復到2019年的水準。下半年得以抵銷上半年的虧損，全年並得以出現正的營業利益。

Prada目前零售銷售占總銷售的約九成。歐洲和日本因為限制旅遊，遊客不足而受影響，下半年美國和亞太地區表現良好，特別是中國增長52%。

(時報資訊)