大立光(3008)受缺料問題影響，去年12月合併營收意外失守50億元關卡，單月合併營收僅49.1億元，致使今天盤中股價逆勢重挫，失守3100元關卡，玉晶光(3406)也受到拖累，在美系外資調降目標價下同步回測550元關卡。

半導體等電子零組件缺料影響到智慧型客戶拉貨，大立光去年12月合併營收為49.1億元，月減6.35%，年減3.7%，失守50億元關卡，低於原預估，累計去年第4季合併營收為152.93億元，季增3.4%，年減16.7%，為2020年單季新高，累計2020年合併營收為559.44億元，年減7.9%，由於去年第4季新台幣急升，對大立光獲利恐是雪上加霜。

大立光表示，由於進入淡季，1月拉貨動能將較去年12月下滑。

大立光將於1月7日舉行法說會，公布第4季財報並說明今年第1季營運展望，原本市場押寶大立光法說行情，不過大立光公布去年12月營收後，今天賣壓湧現，盤中股價重挫逾6.5%，失守3100元關卡。

同樣身為蘋果iPhone鏡頭供應商的玉晶光尚未公布去年12月合併營收，不過大立光去年12月表現不佳，引發市場疑慮，美系外資也對玉晶光轉趨謹慎，雖然維持玉晶光「建議買進」評等，但目標價由780元下調至700元，盤中股價跟大立光同步走弱。

(時報資訊)