台文館目前也推出親子體感互動遊戲「生命之鳥」。（台文館提供／李宜杰台南傳真）

配合古蹟修繕工程，國立台灣文學館在3月前，將暫時成為數位遊戲「夢獸之島」的文學夢獸棲息地，也成為民眾打卡的最新熱點。

台文館表示，館內最受民眾喜愛的兒童文學書房，目前搬遷至地下一樓，變身文學樂園，相連的圖書室即將於2月2日開放。開放後，大小朋友可以在樂園看繪本、玩遊戲，家長能在一旁的圖書室看書、喘口氣，夠幸運的話，還會遇到機器人陪讀、陪玩，令人期待。

文學樂園也特別設置親子體感互動遊戲「生命之鳥」，以日據時期詩人吳瀛濤的文學生命為故事主軸。文學樂園將向兒童娓娓道來關於吳瀛濤的童年生活、江山樓的生活經驗、從台灣各地民俗風情田調與蒐集而來的習俗與故事，並且介紹他的重要著作。

遊戲從詩作〈童年〉開場，接著端出〈江山樓．台灣菜．藝旦〉中台灣菜的內容。再融合《台灣民俗》中的端午節、抓周、竹製品等。吳瀛濤還會化身為說書人，介紹他的七本代表作，並以詩作〈生命之鳥〉作為壓軸。

此外，館內新春活動1月16日「春聯寫詩 書法創作坊」起跑，由知名書法家何景窗帶著大家認識春聯，並創作生活春聯。1月23日minimou極簡手作咖啡坊將舉辦「文學主題品酒音樂派對」，透過文學作品探討酒食文化。活動詳情與報名請留意台文館官網資訊。

春節期間，館內展覽有「文學力─書寫LÁN臺灣常設展」、「百年之遇─佐藤春夫1920臺灣旅行文學展」、「不服來戰─臺灣文學論爭特展」、「樂寓毫端：臺灣文學的毛筆時代捐贈展」。常設展與臺灣文學論爭特展兩個展場，設有實境解謎遊戲「山水亭的文學客」、「自由文鴿：裂縫中的時代碎片」過關後可至藝文賣店兌換禮物。

(中時 )