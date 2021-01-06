台中市副市長黃國榮表示，市長盧秀燕將市政會議移師各區里舉辦，邀請全市625里的里長參加，面對面溝通，已巡迴兩輪，市府一定全力建設地方。（盧金足攝）

台中市里長聯合服務總會6日舉行各區里長交流餐會，沙鹿區美仁里里長陳建良批評市長盧秀燕，說一套做一套，地方提出的建議都沒做，不如台北市長柯文哲、新北市長侯友宜，還以「傻眼」兩字形容，連餐會都以「怕被人講話」沒參加，不重視基層；但今日出席的副市長黃國榮表示，盧秀燕將市政會議移師各區里舉辦，邀請全市625里的里長參加，面對面溝通，已巡迴兩輪，「陳建良里長可能講的較情緒性」，市府一定全力建設地方。

這場里長餐會，盧秀燕因在另有公務，由副市長黃國榮、民政局長吳世瑋出席，陳建良會前受訪時表示，基層里長沒有資源，市政府重視基層，導致里長在服務里民很困擾，沒有辦法回答民眾所需要的問題，還與台北和新北兩市的市長比較，表示雙北很重視基層的里長，「台中市長說一套做一套！」

陳建良不滿的說，里內有八十幾歲的獨居老人，存款被家人盜領，獨居老人沒有飯吃，區公所竟然不濟助還戲謔的說「沒飯吃哦！」令人不滿。

陳建良說，市府忙於行銷包裝，但實際上沒有做事情的話，會讓民眾火大，讓民眾失望，呼籲盧秀燕要真正重視基層的里長，不要只是說一套，做一套，村里長總會成立提出市長每三個月會與聯誼會的會長餐會，「盧秀燕市長居然講了一個很傻眼回覆」台中市有四、五千個社團，如果要和里長、會長三個月來餐敘的話，如果和里長吃飯「會讓人家講話」。

陳建良還批評，「莫名其妙啦！」元旦升旗本來就是人越多越好，結果市府卻限制人數，市長沒有接地氣。

副市長黃國榮表示，里長、里幹事辛苦的基層工作，市府多給予關心支持，所以今日特別來聽聽他們的心聲，幫里長解決問題，里長反反映里民的問題，市府努力幫他解決。

針對陳建良說，市長沒有幫里長解決問題，黃國榮說，里長是市民跟政府、民意代表中間很重要的一個橋梁，「我覺得這個陳總會長可能有點誤會」，盧秀燕上任之後，就是到各區去舉辦行動市政會議，前兩年已經走完一輪，現在第二輪又開始到各區去舉辦市政會議。

黃國榮說，不只是市府自己開，還邀請在地的里長來開會，里長不只當面可以提案反映問題，當面溝通喔，里長建議都做成紀錄追蹤處理，市長是很有誠意的要來幫地方解決問題。

沙鹿區長則說，區公所人員回答不妥，已做告誡，也轉介社會局幫忙這名獨居老人。

不過根據了解，市長由於會議和行程較滿，特別指派副市長黃國榮、民政局局長吳世瑋出席參與，但兩人卻未獲上台致詞，反觀立法院副院長蔡其昌卻上台致詞，差別待遇也讓部分與會者私下起疑。

(中時 )