主持天后陶晶瑩16年前和李李仁結婚，今(6日)週刊爆料夫妻倆去陪女兒荳荳打球賽時，因被檢舉參加資格不符，李李仁當眾爆氣比中指，對此，李李仁已發文致歉，坦言EQ太低，只停在25歲。而陶晶瑩過去曾分享教養之道，坦言身為父母也有情緒失控的時候，若發生在自己身上，就會對自己喊「冷靜」二字控制情緒，如今看來有些諷刺。

針對陪女兒打球出現不雅動作一事，今凌晨李李仁在週刊刊出前提前發文，坦白：「對於2020年我有因為情緒激動而得罪的人、事、物！在這裡很誠心的說聲對不起！我快50歲了，但我的情緒管控還是停留在25歲！我一直在檢討我自己！我會趕快長大！對不起」。

而據《鏡週刊》報導，陶晶瑩也透過經紀人表示，是因教練報名，女兒才以為有機會參加比賽，教練後來也認是報名疏失，她未動用權勢讓女兒參與。過去，陶晶瑩接受《BabyHome寶貝家庭親子網》專訪時則分享，當媽媽後常容易因為兒女犯錯情緒失控，某次小孩亂畫她記者會手卡，以前的她可能會爆怒，如今則會先習慣說二字：「冷靜」。

陶晶瑩說，孩子年紀雖然小，但其實都看得懂大人的情緒，若發生衝突大人應該先控制自己情緒，明白身教的重要，孩子就像影印機，親人的言行或直覺反應都是他們模仿的對象，若常打小孩，孩子可能跟同學發生衝突時用暴力解決，「你對孩子溫柔，孩子也會對你溫柔」，對照今日爆出另一半的消息似乎有些尷尬。

(中時新聞網)