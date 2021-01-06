家有毛小孩的人要注意。農委會家畜衛生試驗所6日指出，狗是人類的親密夥伴，但全球每年有7萬人是死於狂犬病，而台灣中南部與花東地區部分行政區為列為狂犬病疫區，因此家衛所呼籲，防治狂犬病要謹守「二不一要」原則，即不接觸野生動物，不棄養家中寵物，每年要帶家中的毛小孩，不論是犬、是貓都施打狂犬病疫苗。

家衛所強調，防治狂犬病並非仇視養狗或恐懼與狗相處；相反地，為狗施打狂犬病疫苗，就是阻斷狂犬病傳播途徑最有效的方法，不僅保護毛小孩，也是與這個親密夥伴共同守護你我的健康。

家衛所指出，在中南部與花東地區部分行政區雖然被列為是狂犬病疫區，但絕大部分的病例都是野生動物病例，為了繼續維持這個良好的紀錄，防治狂犬病的「二不一要」原則，即不接觸野生動物，不棄養家中寵物，每年要帶家中的犬貓施打狂犬病疫苗，絕對有必要且要做下去。

家衛所指出，世界上每年有7萬人死於狂犬病，且絕大部分出現在亞洲及非洲地區，在這些疫區，九成五以上的病例是被狗所傳染，動物衛生組織（OIE）也呼籲全球各界一起動起來，透過國際合作與社群參與，讓人類在2030年以前不會再從狗得到狂犬病，期望達到消除狗傳人狂犬病的目標。

(工商 )