繼2020年受惠疫情衍生的宅經濟、宅娛樂效益，拉抬全球筆電出貨量以年增逾兩成、站上2億台的新高後，動能延續至2021年，TrendForce旗下顯示器研究處預期，今年全球筆電出貨量不僅將再揚升、上看2.17億，Chromebook更將因遠距教學需求持續攀升，預估2021年有機會突破4,000萬台，後續在Google積極布局下亦可望再上調。

2020年起全球多數企業皆宣布實施遠距辦公，且部分企業將持續至今年9月，為了提升視訊會議品質，以及同時滿足使用者的工作與個人娛樂需求，因此筆電品牌廠憑藉商務筆電的基礎，著眼AI、攝像頭、音效、背景雜音、視訊畫質進行改善。其中，惠普（HP）、戴爾（Dell）、聯想（Lenovo）看準該應用領域商機，陸續推出中高階混合型商務筆電的新機種，TrendForce並預計，2021上半年將是此類產品需求量最高的時間點，並將大幅拉動上半年整體筆電的出貨。

其中，因遠距教學需求持續攀升的Chromebook，2020年出貨約占全球筆電的14.8％、達2,960萬台，但在多數教育市場需求仍未被滿足，加上中南美洲與亞太地區國家也陸續引進下，TrendForce目前預估2021年Chromebook出貨量可望突破4,000萬台以上，年成長約37%，同時拉升比重達18.5％。而在Google的積極布局下，不排除全年出貨量仍有上修可能。

另從作業系統端來看，至今作為筆電主要作業系統的Windows，受2020年Chromebook快速崛起影響，使得Windows市占率首次低於八成，並出現持續下滑的趨勢，市占率短期內恐將難以回升。TrendForce預估未來Windows市占將維持在大約70~75%，Chrome作業系統的市占率在15~20%之間，MacOS則在10%以下。

(工商 )