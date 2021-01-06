為讓台東遊子回家的路更便利，台東春節返鄉專車不再以人工售票，2021年改採納入台鐵購票系統銷售，並於15日凌晨起開賣，計返鄉及返工各3列車次。

「回家好難」一直是旅居外地工作及求學的台東鄉親的煩惱，為了保障鄉親回家的權利，縣長饒慶鈴在去年率縣府團隊拜會台鐵局，經過縣政府與台鐵局多次溝通協商後，從2021年春節開始，返鄉專車售票直接納入台鐵購票系統銷售，相關訂票資格規定都比照台鐵現有規範辦理。

台鐵將提供樹林到台東3列返鄉專車（樹林至台東）為2月9日18：22太魯閣6178車次、2月10日08：06普悠瑪6174車次、13：08普悠瑪6176車次；以及春節後的返工專車（台東到樹林）3列車次，為2月15日12：33普悠瑪6177車次、2月16日12：33普悠瑪6177車次、13：32普悠瑪6179車次，每列車共366座位。

交通及觀光發展處表示，春節返鄉專車票銷售時間訂於1月15日0時開放訂票，國民身分證字號V開頭、設籍台東縣或上開兩者之配偶及直系血親一親等之鄉親，凡符合上述其中1項即具備購票資格，另於16日上午9時開放台鐵局各電腦售票車站現場購票，提醒鄉親預訂車票於車站窗口取票時，請攜帶訂票人身分證明文件正本，以備台鐵局人員核對、查驗，以維護訂票公平性及旅客權益。

交觀處提醒鄉親，「台東縣政府年節返鄉專車」換票服務僅限於本次各專列車次間進行退換，不得更換返鄉專車以外之列車車次，若須更換請先辦理退票再另行購買，退票作業與其他相關票價、取票、退票、優待票等，則依台鐵局規定辦理，歡迎鄉親把握機會及早訂票。

據了解，台東縣政府於2008年開始自辦返鄉專車，因當時既有的台鐵訂票系統無法支援「實名制」購票，故由縣府編列預算先行向台鐵包車，再自行建置訂票系統，並於台北與台東兩地派縣府人力協助鄉親取票。

(中時 )