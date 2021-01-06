為擴大「隨點即送一站式電商平台」營運規模並看好新世代婆媽生活商機，Uber Eats 6日再宣布與全聯福利中心合作，1月8日起雙北50家全聯福利中心上線Uber Eats，2,000項有機、產銷履歷生鮮農產品、烘焙輕食、冷藏冷凍即食品、保健食品及生活用品等精選商品隨點即送，標榜消費者打開Uber Eats App就能購足生活與飲食所需。

為慶祝全聯福利中心正式上線，1月8日至3月31日期間，消費者在Uber Eats上點購全聯福利中心商品滿299元即享一次性折抵100元的優惠，並且可跟優饗方案或是雙享方案疊加使用，Uber Eats的忠實用戶可享受更加值的服務。

Uber Eats此次與全聯結合，強調將極大化平台科技（Platform）、通路布局（Place）、價格實在（Price）與精選商品（Product）等「4P」優勢，並標榜藉由可靠外送服務加持打造出「1加1大於2」的消費體驗。

配合全聯福利中心正式上線，Uber Eats App亦進行多項系統整合，為讓介面更簡捷，在主頁一開始新增包含「生鮮雜貨」快捷進入對的商場，每個商場有熱銷商品和商品分類，讓消費者快速完成選購。同時Uber Eats與全聯進行API系統整合，並且串連上全聯的「行動智能揀貨PDA」，讓顯示在Uber Eats App上看到的商品看得到、選得到；商場的揀貨人員手持PDA就可以接單，並且快速揀貨後按下系統派單，讓最近的外送合作夥伴在幾分鐘內抵達全聯取貨。

除此，Uber Eats科技系統亦會顯示外送機會，以供合作貨運業者所承攬之外送合作夥伴自由選擇在適當的時間上線，並且配合商家合作夥伴備貨完成後媒合最近的外送合作夥伴外送商品。

Uber Eats台灣總經理李佳穎表示，2020年，Uber Eats平台上的「非餐飲類」訂單成長超過九倍，生鮮雜貨外送持續成長。從平台的生鮮雜貨點購可發現三大趨勢：

1.美食外送的重度使用者也是最忠實的生鮮商品用戶，在周間尋求快速的餐點解決方案，周末轉而選購在家備餐的方案。

2.從訂購的時間點可看出消費者運用外送服務隨時補貨，一周中以周日為最熱門生鮮雜貨訂購時段，周間也看得到點購率的增加。

3.平台生鮮類熱門銷售品牌前五名多是有機蔬果或通過安全認證的肉品，顯示安心飲食意識貫穿平台生鮮消費。

李佳穎表示，Uber Eats透過科技和數據優勢，持續網羅便利商店、高檔超市、大型量販、在地小農、藥妝、母嬰藥局、寵物用品等生鮮日用品通路品牌，致力為消費者打造「隨點即送一站式電商平台」。李佳穎說，此次Uber Eats與全聯福利中心聯手串連一條龍服務滿足從新世代到婆媽生活需求，希望在首波雙北50家門市營運順暢後能逐步擴大合作範圍，藉由最有效率的Uber Eats與布局最綿密的全聯福利中心加上與貨運業者的合作，把最實惠的價格優勢、最新鮮的商品送達全台灣的家家戶戶。

(工商 )