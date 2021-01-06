中年男要求讓座遭拒 竟毆打中一中學生

台中一名中年男子，在公車上疑似看見一名台中一中學生用書包佔住座位，要求讓座遭拒後，竟怒罵、拉扯對方，衝突畫面被其他乘客Po上網，網路上掀起正反論戰；不過有網友在臉書上為該學生澄清，對方在學校其實是名「特殊生」，平時個性較內向，不喜歡旁邊坐人，強調當時應該是溝通不良才會有誤會。

影片中，該阿伯要求台中一中學生將書包拿走並讓座，不料遭拒後，他竟動手與對方拉扯，事後男學生脖子皮膚有紅腫現象，司機大聲在過程中喊話「那個背背包的你在幹什麼？」、「這附近有沒有派出所」，警方獲報後依違反《社會秩序維護法》將該阿伯送辦。

網友在臉書「靠北台中一中2.0」發文表示，該名學生在校其實是「特殊生」，個性比較內向，不喜歡旁邊有坐人，通常都會一個人站2個位置。（圖／翻攝自臉書「靠北台中一中2.0」）

網路上對於此事件有諸多討論，一名網友在臉書「靠北台中一中2.0」發文表示，該名學生在校其實是「特殊生」，個性比較內向，不喜歡旁邊有坐人，通常都會一個人站2個位置，當時會爆發衝突應該是溝通不良才造成的，該網友強調「我沒有要說他的行為是正確的，可是大家也要了解全面再罵他吧。」

網友在臉書「靠北台中一中2.0」發文表示，該名學生在校其實是「特殊生」，個性比較內向，不喜歡旁邊有坐人，通常都會一個人站2個位置。（圖／翻攝自臉書「靠北台中一中2.0」）

該名網友事後又再度發文說，在公車上打架的兩人都有問題，一個是用背包佔位還講不聽，不過他是特殊生，可能溝通上出了問題才導致問題發生，阿伯動手打人加上罵人也有錯，「不過我覺得不管什麼身分，在外的行為都不能脫序，由其是當在這個學校，外界會放大你在外面的行徑。」

(中時新聞網)