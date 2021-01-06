居家檢疫強制一人一戶下周五上路，導致國內防疫旅館一房難求，本報今天接獲民眾投訴，指去年底就開始為到大陸洽公的先生尋找防疫旅館，經詢問台北、新北、桃園等縣巿全都客滿，僅高雄還有零星空房，更扯的是她打1922求助，對方只給她防疫旅館電話，甚至說若找不到防疫旅館，就家人搬出去住，把房子留給先生居檢。

住台北的葉小姐表示，先生於大陸經商，去年因為疫情一整年都不敢出國，但去年底因家用即將坐吃山空，先生不得已必須前往大陸一趟，原定1月19、20日返台，但去年底開始尋找防疫旅館至今仍是一房難求，無論台北、新北、桃園都是滿住狀況，僅剩高雄還有零星空房。

葉小姐指出，她與先生定居台北，返台後要先搭車到高雄住防疫旅館不僅相當不便，也可能造成防疫破口，因此最後還是放棄高雄的機會，自己也曾致電1999詢問台北是否還有剩餘空房，最後卻得到王朝大飯店每晚6900元的房型，就算有空房可住也不見得負擔的起。

葉小姐不滿的表示，曾多次致電疾管署的防疫專線1922，但卻只得到一串防疫旅館電話訂房的資訊，全部打一輪後結果還是沒房，疾管署甚至還對她說，若真的找不到旅館，建議讓丈夫獨自在家，請葉小姐暫時在外找一般旅館住。

葉小姐無奈表示，自己是住在一般的電梯華廈，家中原本是有獨立套房，符合先前規定的一人一室規格，但現在突然改成一人一戶，若讓先生返家隔離恐怕會引起鄰居恐慌，自己並非不願遵循中央的防疫新規，但希望國內防疫旅館的空房數能公開透明，不要明明沒房還說入住率不滿五成。

在指揮中心頒布居家檢疫新制後，各地方政府民政局的諮詢電話都被民眾打爆，光是中部某縣市政府一天就要接2、300通詢問電話，有基層公務員抱怨，去年12月30日指揮中心頒發新制前，根本未先知會地方，連公文都沒有，導致第一線公務員也都是看直播才知1月15日起需改為一人一戶的居家檢疫。

國內房疫旅館數量原先就分布不均，現在改成一人一戶後，防疫旅館更是吃緊，只能請所轄民眾上台灣旅宿網上公開的直轄市旅館訂房，但現在他們也一房難求，也祭出限定戶籍才能優先訂房，讓許多民眾現在相當苦惱。

副指揮官陳宗彥表示，目前全國防疫旅館共1萬6000餘間，住房率還不到5成，但他坦言，在一人一戶新制上路後，確實造成北部需求較為吃緊，目前正積極協調交通部觀光局擴充房疫旅館量能，若地方政府有需求，指揮中心也願釋集中檢疫所供使用。

(中時 )