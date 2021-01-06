大聯盟官網今（6）日報導，世年世界大賽冠軍道奇隊與牛棚主將崔南（Blake Treinen）續約，2年1750萬美元，還有2023年的球團選擇權800萬美元或者150萬美元買斷金。

32歲的崔南在去年世界大賽表現不錯，為道奇隊立下汗馬功勞，被譽為球季結束後自由球員市場最好的牛棚投手之一。去年的縮水球季他出賽27場，戰績3勝3敗9中繼1救援、自責分率3.86，投25.2局有22次三振。季後賽出賽11場，1勝1敗3中繼1救援、自責分率4.76，是球隊的奪冠功臣之一。

崔南表現最突出的一年是2018年在運動家隊，當時他繳出9勝2敗38救援、自責分率0.78，投80局有100次三振，猶如鬼神般的成績，堪稱生涯最亮眼的表現；球季中也入選美聯明星隊，參加大聯盟明星賽。

2019年崔南的成績明顯下滑，所幸去年轉戰道奇隊後又逐漸穩定下來，這次續約2年也算是一種肯定。今年他將擔任布局投手的角色，在球隊終結者登板前守住領先的局面。

(中時 )