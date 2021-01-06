大聯盟官網今（6）日報導，世年世界大賽冠軍道奇隊與牛棚主將崔南（Blake Treinen）續約，2年1750萬美元，還有2023年的球團選擇權800萬美元或者150萬美元買斷金。
32歲的崔南在去年世界大賽表現不錯，為道奇隊立下汗馬功勞，被譽為球季結束後自由球員市場最好的牛棚投手之一。去年的縮水球季他出賽27場，戰績3勝3敗9中繼1救援、自責分率3.86，投25.2局有22次三振。季後賽出賽11場，1勝1敗3中繼1救援、自責分率4.76，是球隊的奪冠功臣之一。
崔南表現最突出的一年是2018年在運動家隊，當時他繳出9勝2敗38救援、自責分率0.78，投80局有100次三振，猶如鬼神般的成績，堪稱生涯最亮眼的表現；球季中也入選美聯明星隊，參加大聯盟明星賽。
2019年崔南的成績明顯下滑，所幸去年轉戰道奇隊後又逐漸穩定下來，這次續約2年也算是一種肯定。今年他將擔任布局投手的角色，在球隊終結者登板前守住領先的局面。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。